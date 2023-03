x x

SARONNO – Nelle scuole di Saronno, la popolazione studentesca è di 12 mila giovani al momento non c’è neppure un solo caso di positività al coronavirus; è un record ormai da tanto tempo a questa parte e soprattutto una ottima notizia. L’ha data il sindaco, Augusto Airoldi, parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria di piazza Libertà, Radiorizzonti.

Come ha ricordato il sindaco, dunque, nessun caso fra gli allievi, menttre si segnalano 2 casi positivi fra insegnanti ed operatori scolastici.

Dall'inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall'elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall'Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d'età.

