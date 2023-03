x x

LENTATE SUL SEVESO – Approda al Museo Civico di Lentate sul Seveso (via Aureggi, 25), da sabato 4 marzo fino a domenica 19 marzo, la mostra dedicata interamente al celebre e spietato ladro Diabolik, protagonista dell’omonimo fumetto, nato dalla penna delle sorelle Giussani, note come “le regine del terrore”.

L’esposizione, organizzata dall’associazione “Amici dell’arte” in collaborazione con il Comune di Lentate, darà l’opportunità al pubblico di ammirare albi esteri esclusivi e materiali inediti, provenienti dalle raccolte dei collezionisti Pasquale Vaglica, Folco Orlandini e Paolo Salemi. All’inaugurazione, prevista per le 17.30 di sabato 4 marzo, parteciperà come ospite Andrea Carlo Cappi, illustre autore dell’opera “Fenomenologia di Diabolik“, mentre in occasione della chiusura, sabato 18 marzo alle 17.30, sarà presente Davide Bravi, famoso autore de “Le regine del terrore“.

Nell’arco di queste due settimane, dedicate al carismatico malfattore, si terranno (sempre al museo e su prenotazione) due laboratori di fumetto suddivisi per fasce di età: domenica 12 (per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni) e sabato 18 (per adulti e ragazzi a partire dai 16 anni), entrambi alle 14.30.

Ricorrenza interessante da sottolineare è il 60esimo anniversario della comparsa nel fumetto di Eva Kant, storico amore e complice di Diabolick, che entrò in scena per la prima volta nel marzo del 1963.

In occasione della mostra è stata appositamente realizzata una cartolina a tiratura limitata, illustrata dal fumettista Antonio Muscatiello, che si potrà ritirare in loco.

L’esposizione, ad ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dalle 15 alle 18 (da lunedì a sabato), dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (la domenica e i festivi). Per info e prenotazioni contattare il numero 3664511175 oppure l’indirizzo email [email protected].

(foto dalla locandina)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione