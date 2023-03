x x

GERENZANO – UBOLDO – CISLAGO – CARONNO – ORIGGIO Il Distretto del Commercio Antiche Brughiere, Ascom Saronno, con il patrocinio dei Comuni del Did Antiche Brughiere – Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Uboldo e Gerenzano, propongono lo “sbarazzo di fine inverno”.

Lo sbarazzo è la possibilità di offrire nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 marzo, promozioni e sconti, sui prodotti che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali del Did Antiche Brughiere.

Lo scorso fine settimana si è tenuto un appuntamento analogo a Saronno dove il Duc ed Ascom hanno scelto il nome Sbaracco.

Di seguito i negozi aderenti allo Sbarazzo:

Cristina abbigliamento – Via F.Magnani 13, Gerenzano

Busnelli materiali edili/ferramenta – Via Boccherini Luigi 1, Gerenzano

La Mimosa cartoleria/giocattoli Via Duca degli Abruzzi 31 Gerenzano

Rideal cartoleria/articoli personalizz.-Via IV Novembre 51/A Uboldo

Anna Nardi abbligliamento – Via Cavour 129 Cislago

Inspiration store abbigliamento e accessori per appassionati moto Via ai Boschi 3a Origgio

Ottica Marazzi – Via Palestrina 12 Caronno P.lla

Colorificio Petracca – Via R.Sanzio 21 Uboldo

Tuttointinta hobbystica, colorificio – Via Dante 6 Caronno P.lla

Mia abbigliamento- Via Cavour 275 Cislago

Visita la pagina del DID per essere aggiornato sui negozi che aderiscono:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=583861090455853&id=100064959005772

