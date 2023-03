x x

GERENZANO- sono aperte le iscrizioni al Moto Club Amatori 2 Ruote di Gerenzano, che dal 1981 aggrega appassionati delle due ruote e viaggiatori per condividere le strade e le emozioni che solo le moto possono garantire.

Fino al 10 marzo sarà possibile unirsi al club e ottenere così anche la tessera della FMI, la Federazione Motociclistica Italiana, che più volte ha conferito premi al gruppo gerenzanese per presenza sul territorio e affidabilità nelle iniziative anche a livello regionale.

Il club non si occupa infatti solo di viaggi, ma organizza periodicamente anche giornate dedicate alla sicurezza in moto e a corsi di guida per bikers più esperti, oltre che tenere un’aggiornata rubrica sulle ultime uscite dei modelli delle più prestigiose case motociclistiche.

Non si fanno distinzioni di marca, cilindrata o età per gli interessati: la sede in piazza XXV Aprile 1 a Gerenzano è aperta a tutti, ogni venerdì sera.

Per informazioni sulle attività del club o sull’iscrizione si può scrivere a [email protected]

(foto tratta dalla pagina Facebook del club)

