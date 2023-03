x x

SARONNO – Le multe adesso si pagano con il Qr code.

Anziana ha cercato di rubare del vestiario in un centro commerciale e quando si è fatto avanti un agente della polizia locale per fermarla, l’ha morso. Il singolare episodio si è verificato in un punto vendita della periferia cittadina, nei giorni scorsi.

Nuovi problemi di “numeri” per la maggioranza del sindaco Augusto Airoldi. L’altra sera non si è potuta tenere la commissione Statuto, Regolamenti e Normativa Comunale che avrebbe dovuto esaminare il regolamento Tari e quello concernente l’imposta di soggiorno istituita a fine anno.

Al quiz in onda su Tv8 hanno fatto capolino due solaresi Massimiliano e Sara che hanno conquistato il pubblico con la loro simpatia. Purtroppo non sono arrivati alla fine della puntata ma comunque hanno regalato tanto divertimento al pubblico.

02032023