SARONNO – Il progetto “L’acqua siamo noi” di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese, si arricchisce di una nuova avventura con l’iniziativa “L’acqua fa scuola: visite guidate e uscite formative gratuite per le scuole del territorio, per scoprire l’acqua, la natura e i suoi Patrimoni Unesco”.

Nei fatti, ai ragazzi e ai loro insegnanti vengono proposte delle vere e proprie gite didattiche, con l’obiettivo di sensibilizzare e di educare alla tutela dell’ambiente; di condividere il rispetto delle risorse idriche e di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della Provincia di Varese.

Il progetto ha diversi obiettivi: promuovere il territorio e le sue bellezze naturalistiche, con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua; educare al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, con particolare attenzione a quelle idriche; diffondere una vera e propria “cultura dell’acqua”, perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente.

Le gite didattiche si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre e toccheranno numerosi luoghi del territorio: escursioni e orienteering nel parco Campo dei fiori una giornata di avventura, formazione e curiosità, tra il Parco Campo dei Fiori e le sorgenti del fiume Olona per scoprire l’orienteering, il territorio e imparare a conoscere e rispettare la natura, grazie all’affiancamento di guide esperte; paesaggi dal Neolitico ad oggi: un percorso che affronta la relazione tra il paesaggio antico e moderno, attraverso le acque del lago di Varese e con una visita all’Isolino Virginia e al suo museo.

Una passeggiata nel Mare del Triassico: tra gli scorci paesaggistici del Lago Ceresio e i sentieri che conducono ai siti fossiliferi e alle cave di porfido. Immancabile una visita al Museo dei Fossili di Besano, con i suoi straordinari reperti.

Alla scoperta di un Patrimonio dell’Umanità: una visita che approfondisce i rapporti tra architetture, acque e paesaggio e che svela i tesori raccolti all’interno del Museo Baroffio e del Santuario, uno scrigno d’arte dal sapore antico e allo stesso tempo nuovo.

Per iscriversi all’iniziativa è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line sul sito alfavarese.it/scuola entro le 18 di venerdì 24 marzo.