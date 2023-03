x x

CERIANO LAGHETTO – Partecipazione, curiosità e interesse hanno caratterizzato l’appuntamento di venerdì sera in Villa Rita con le lezioni antitruffa promosse dall’Amministrazione comunale con il contributo di Regione Lombardia. Nel calendario degli incontri che compongono il percorso di formazione e prevenzione contro raggiri e truffe a domicilio e online che prendono di mira soprattutto persone anziane ma non solo, era infatti in programma la lezione specifica, tenuta dalla disegnatrice e grafica professionista Valeria, dedicata alla compilazione di un identikit del truffatore nella malaugurata ipotesi in cui si resti vittima di un raggiro, un furto o peggio una rapina. Spesso, infatti, uno dei problemi maggiori per le forze dell’ordine nel ricostruire gli episodi di questo tipo e soprattutto cercare di individuare i responsabili, è la mancanza di descrizioni precise da parte delle vittime.

Lo stato di choc, l’ansia, la paura, rischiano di far rimuovere ricordi che potrebbero essere determinanti per le indagini al fine di assicurare i malviventi alla giustizia ed evitare che si ripetano episodi simili. Così, con l’aiuto del comandante della polizia locale Claudio Cardea, dell’istruttore Enrico Perego e con l’intervento di altri collaboratori, i partecipanti sono stati invitati a concentrarsi sui soggetti che hanno avuto di fronte per memorizzarne i particolari e saperli successivamente descrivere. “È stato certamente divertente. Ma ovviamente soprattutto utile” – commenta l’assessore comunale Antonella Imperato, che sta seguendo le tappe dell’iniziativa – È importante osservare e ricordare segni particolari che possano aiutare a prendere il più presto possibile i malviventi. Onestamente, in questi giorni ho avuto modo di provare gli insegnamenti del corso e la tempestività della polizia locale di Ceriano Laghetto personalmente, con tecnici della lettura contatore che, per fortuna, si sono rivelati autentici, non truffatori”. Le lezioni del corso “Non ci casco” proseguono fino alla fine di settembre con diverse lezioni. Il prossimo appuntamento è in programma il 31 marzo alle 17.30 e sarà una lezione di difesa personale al Centro civico di Dal Pozzo, mentre il 28 aprile alle ore 18 ci sarà la lezione sulle truffe online in sala consigliare. Per la partecipazione a questi incontri l’Amministrazione comunale mette a disposizione un servizio navetta, da prenotare tramite i Servizi sociali del Comune.

(foto: un momento dell’incontro)

