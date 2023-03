x x

Sono stati schierati 100 militari

LOMAZZO – Nel corso degli ultimi giorni la Compagnia carabinieri di Cantù ha proseguito nella capillare attività di controllo del territorio, con una massiccia proiezione esterna, che vede impiegati nell’arco delle 24 ore un centinaio di militari, che pattugliano a piedi e in auto il territorio di competenza, dal piccolo paese alla città, attuando un’attività di “polizia di prossimità” che avvicina il cittadino alle forze dell’ordine e contribuisce a creare il giusto clima di sicurezza, tanto richiesto dalla popolazione.

Nell’ambito di queste peculiari attività di controllo del territorio, i militari della Compagnia hanno proseguito il loro proficuo lavoro nell’ambito della ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, di attenta prevenzione ai reati predatori e di controllo alla circolazione stradale, arrestando 4 persone per vari reati, denunciando due minori per furto aggravato e porto abusivo di armi e un maggiorenne per guida in stato di ebbrezza alcolica.

(foto: un posto di controlli dei carabinieri alla periferia di una località della bassa comasca)

