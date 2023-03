x x

SARONNO/SARONNESE – Archiviate le feste di Carnevale, si guarda alla Primavera con nuovi eventi come quello proposto domani alle 10 alla biblioteca di Misinto, un laboratorio-lettura per i più piccoli per imparare ad amare e a rispettare la natura! E per i più grandi vasta scelta di mostre a partire da quella di Zerocalcare, al secolo Michele Rech, a lui dedicata alla Fabbrica del vapore di Milano.

Venerdì 3 Marzo

MILANO – Negli spazi della Fabbrica del vapore di via Procaccini 4 è allestita la mostra “Zerocalcare. Dopo il botto” con oltre 500 tavole originali, video bozzetti e illustrazioni (un’immagine del manifesto). Informazioni al sito internet www.fabbricadelvapore.org.

Sabato 4 Marzo

MISINTO – Dalle 10, alla biblioteca comunale di piazza Pietro Mosca 9, lettura e laboratorio per bambini sulla Primavera e sulla natura. Informazioni dettagliate al numero 3293178613.

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al santuario della Beata vergine dei miracoli. Le guide volontarie di “Cantastorie” saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Inaugurazione alle 17, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario, della mostra personale di Carla Albertella dal titolo “Il mio mondo”. L’evento è promosso dall’associazione Flangini, in collaborazione con il museo della ceramica C. Gianetti, con il museo dell’illustrazione e con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito ww.museogianetti.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Piazzolla Tango” con la compagnia “Naturalis Labor”. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 4 e domenica 5 Marzo

MILANO – Dalle 10 alle 18, nella cornice storica di villa Necchi Campiglio in pieno centro del capoluogo lombardo, torna la nuova edizione di “Soffio di Primavera”: mostra mercato con fiori, piante e idee per il giardino. Informazioni al sito internet www.soffiodiprimavera.it.

Domenica 5 Marzo

ORIGGIO – Nella location di villa Borletti in via, è possibile visitare la mostra realizzata dall’associazione “Amici di villa Borletti di Origgio” dei costumi di scena del baritono Mattia Battistini. Informazioni sugli orari al sito internet www.comune.origgio.va.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, spettacolo per ragazzi dal titolo “Lettere da molto lontano” liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen per la regia di Elena Dragonetti. Informazioni dettagliate al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 17, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, incontro “Il Settecento a Saronno: l’architettura”: un ciclo di conferenze dal titolo “Segni del settecento a Saronno” a cura del professor Sergio Beato. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.