SARONNO – Oltre a quello iniziale sulla mancanza del numero legale il consiglio comunale di ieri, giovedì 2 marzo, non ha lesinato colpi di scena. La coalizione del sindaco Augusto Airoldi ha tenuto, malgrado tutto, ma, ancora una volta, per portare a casa i risultati (anche per l’approvazione di una variazione di bilancio che porta nella casse cittadini oltre 3,5 milioni di euro) ha avuto bisogno, come nel bilancio previsione, di convincere e conquistare i due consiglieri indipendenti.

Del resto proprio le loro istanze, dalla richiesta di Marta Gilli di una commissione del Pgt arrivata in sede di approvazione del bilancio e subito accolta a quella di Giuseppe Calderazzo di potersi costituire come gruppo consiliare in modo da poter attivamente partecipare alla capigruppo e alle commissioni, sono state al centro della seduta.

Se questo era decisamente prevedibile più a sorpresa (anche se forse neanche tanto) la “collaborazione” dell’Amministrazione (durante il dibattito sulla variazione di bilancio) sull’emendamento di Obiettivo Saronno per esplicitare l’investimento di fondi per il futuro centro giovanile di via Benetti che comunque non ha portato al voto favorevole della civica alla delibera.

Un po’ come il resto dell’opposizione (Lega, FdI, Fi) a non convincere, in merito alla maxi variazione è stata la comunicazione per macroaggregati dell’Amministrazione (investiremo in parchi, manutenzioni stradali, teatro e scuole) senza il dettaglio di tutti gli interventi. Una scelta stigmatizzata dai consiglieri di minoranza che avrebbero preferito un dettaglio di quanto sarà finanziato e che non si è accontentata delle risposte degli assessori Francesca Pozzoli e Franco Casali che hanno spiegato la necessità di consulenze tecniche per una programmazione dettagliata (nel caso del teatro), di una mappatura della situazione esistente (ad esempio nel caso dei parchi per distribuire gli interventi di tutti i quartieri) di stendere un calendario che consideri priorità ma anche tempi di interventi (visto che asfaltature e cantieri scolastici vanno realizzati nel periodo estivo).

Malgrado l’elevato valore della variazione di bilancio, che prevede 2,7 milioni di euro arrivati dall’epilogo dell’esistenza di Lurambiente, gran parte della serata si è discusso sull’avvio da parte dell’Amministrazione comunale (in realtà dal sindaco Augusto Airoldi che dopo le dimissioni a settembre di Alessandro Merlotti ha le deleghe all’Urbanistica) dell’iter di revisione del Pgt.

Primo momento di confronto è stata la creazione della commissione consiliare mista, richiesta e subito ottenuta dalla consigliera comunale indipendente Marta Gilli. L’istituzione ha dovuto superare non poche obiezioni formali, dagli emendamenti sulla trasparenza di Obiettivo Saronno alla mozione d’ordine della Lega sulla presenza degli indipendenti nella commissione. Con qualche votazione e interpretazione del presidente Gilli, l’Amministrazione ha portato a casa, con una punta di amarezza visto che evidentemente si aspettava un apprezzamento dall’opposizione, la creazione della commissione. Non è sfuggito l’intervento di Calderazzo che ha rimarcato, in modo ufficiale, la necessità di risolvere la questione dei consiglieri comunali senza gruppo urgenza condivisa dal presidente Pierluigi Gilli. La commissione viene istituita con l’uscita dalla sala della Lega che preferisce non partecipare alla votazione.

Più difficile comprendere l’accaduto sulla mozione di Obiettivo Saronno sul Pgt presentata a gennaio dopo l’approvazione dell’intervento che porterà “un alto palazzo nel cuore del centro storico in via Genova snaturandone l’aspetto”.

Dal banchi della maggioranza, non senza qualche stoccata velenosa, è arrivata prima una sostanziale condivisione della mozione come spiegato dal consigliere Mattia Cattaneo: “In sostanza chiede che si revisioni il Pgt cosa che si sta già facendo come annunciato nel programma dell’Amministrazione Airoldi che evidentemente almeno su questo punto Obiettivo Saronno condivide” . Nel proseguo del dibattito sono arrivate forti e aspre critiche sulle prese di posizione e critiche dei viola. Una spaccatura evidente nell’intervento del primo cittadino Augusto Airoldi che si dice disponibile a votare la mozione pur ritenendola “inutile, superata e anche dannosa”. E prosegue rimarcando come sia “miope rispetto alla visione che l’Amministrazione metterà nella propria revisione del Pgt”. “E’ robetta e lo vedrete in commissione” ha sottolineato il primo cittadino.

In ogni caso la mozione viene approvata con i voti favorevoli dei 4 consiglieri di Obiettivo Saronno, dei due consiglieri indipendenti e dei consiglieri di maggioranza Massimo Picozzi, Mattia Cataneo, Massimo Rotondi, Mauro Lattuada e del sindaco Augusto Airoldi. Contrari Pierluigi Gilli (che rimarca nel suo intervento da capogruppo di Con Saronno pur tenuto sullo scranno da presidente invece che “dal suo posto da consigliere” come avvenuto nell’ultima seduta durante il bilancio) e Roberta Castiglioni. Astenuti Gianpietro Guaglianone, Lucy Sasso, Simone Galli, Francesco Licata e [email protected] che prima si era detta favorevole alla mozione ma poi ha visto Rufini e Moustafà astenersi “per i toni e le accuse mosse da Obiettivo Saronno nel dibattito”.

