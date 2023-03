x x

CISLAGO – “In arte Liala” è lo spettacolo che aprirà la rassegna teatrale, e che andrà in scena sabato 11 marzo alle 21, all’auditorium “L’angolo dell’arte” di via Stazione. In occasione della Giornata internazionale della donna, una storia appassionante e vera, dedicata a una donna che ebbe la forza e l’intelligenza di trasformare il nero di una tragedia d’amore, nella più rosa delle carriere letterarie.

Liala, pseudonimo di Amalia Liana Cambiasi Negretti Odescalchi, è stata la più amata autrice italiana di romanzi rosa e le sue storie hanno accompagnato l’evoluzione dei costumi delle donne italiane per più di cinquant’anni.

Ingresso gratuito.

(foto archivio: un precedente spettacolo all’Angolo dell’arte, auditorium di Cislago)

03032023