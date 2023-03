x x

LIMBIATE / SOLARO – “Potature, sfalcio e contenimento degli infestanti sulle strade, sono iniziati i lavori”. Ad annunciarlo sono i responsabili del Parco delle Groane. Sono stati infatti avviati da alcuni giorni e proseguiranno anche nelle prossime settimane i lavori di potatura, sfalcio degli infestanti e messa in sicurezza delle strade del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Gli interventi erano stati richiesti da alcuni Comuni del Parco. Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato in questa fase in particolare il territorio di Solaro, Limbiate (via Del Laghetto) e Cesate (corso Europa e via Quattordicesima Strada fino all’intersezione con via Per Senago). A breve inizieranno anche le opere di mesa in sicurezza in via Lombra.

Durante gli interventi mirati di contenimento di piante pericolanti o in condizioni di non sicurezza gli operatori hanno purtroppo trovato ancora diversi sacchi di rifiuti abbandonati. Si tratta di gravi episodi di degrado che purtroppo incidono sull’immagine del Parco in spregio dei tanti frequentatori attenti alla natura e alle sue bellezze.

(foto: una fase delle potature)

