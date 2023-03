x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sull’imminente avvio di un cantiere al quartiere Matteotti.

Se ne parla ormai da anni come una delle aree di intervento previste dal contratto di quartiere stipulato nel 2004 tra Comune di Saronno, Aler e Regione Lombardia, che ha visto la realizzazione di edifici destinati a residenze, attività sportive e socio-culturali, nuove strade e parcheggi.

Ora l’Amministrazione Airoldi fa partire il cantiere che trasformerà l’asse centrale del quartiere Matteotti. “Una grande piazza rialzata, uno spazio continuo di aggregazione e socializzazione all’aperto, da vivere in sicurezza, desiderato da anni dai cittadini del quartiere – così l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Pozzoli – La piazza Giacomo Matteotti e il parco giochi antistante diventeranno perciò un tutt’uno, così come lo spazio compreso tra le vie Palladio e Rosselli”.

L’investimento dell’Amministrazione comunale su questo progetto supera i 400.000 euro, che si aggiungono alla somma di poco inferiore stanziata da Regione Lombardia, per un totale di circa 800.000 euro.

L’intervento riguarda il tratto compreso tra le vie Palladio e Don Minzoni, e si svolgerà per lotti in modo da minimizzare le problematiche ingenerate dal cantiere. Si comincerà all’inizio della prossima settimana da via Palladio e la previsione è quella di concludere l’opera a settembre.

