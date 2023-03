x x

SARONNO – “Riapre al traffico da domani via Biffi, rimasta chiusa tutta la settimana per consentire i lavori di realizzazione del passaggio rialzato pedonale in corrispondenza del tratto della nuova pista ciclopedonale lungo via Roma“. A darne notizia, nel pomeriggio odierno, sono stati i responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

“Il cantiere sulla via Roma prosegue e sino a fine marzo il tratto stradale tra l’incrocio con via Cattaneo e la rotonda di via Pive resterà a senso unico di marcia, da Solaro con direzione del centro cittadino” annunciano dal Comune.

La nuova ciclabile metterà in collegamento la periferia di Solaro, con la zona di Introini, con la città di Saronno.

(foto: le opere fra via Roma e via Biffi)

