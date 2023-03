x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Cristiana Dho in merito alla maxi variazione di bilancio.

Si tratta di una variazione notevole di circa 3 mln 750 mila € (5% del totale previsto a bilancio nel 2023), a un mese dall’approvazione del Bilancio di previsione 23-25. Si sommano 840 mila 2024 e 600 mila 2025.

Le entrate derivano da avanzo vincolato, PNRR inerenti ai Servizi sociali e riserve di capitale trasferite al Comune di Saronno dalla partecipata Lura Ambiente SpA, pari a circa 2,8 mln€.

200 mila€ dell’avanzo vincolato (da trasferimenti, parte corrente) sono previsti per il progetto della ciclometropolitana saronnese. Su questo tema, in effetti, abbiamo perso il filo: l’Amministrazione Fagioli vinse il bando, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, per il “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” con Saronno comune capofila. Il Ministero approvava il Programma operativo di dettaglio (POD) a dicembre 2017: parliamo di 5 anni fa. Fu chiesta una proroga a maggio 2020 che fu accettata e oggi nasce la necessità di apportare una variazione del bilancio di previsione – approvato un mese fa dalla maggioranza – per un finanziamento così datato? Pare molto singolare.

A proposito della riserva di capitale di Lura Ambiente, l’Amministrazione prevede nel 2023 di utilizzarne 1,6 mln€ per spese in conto capitale: si cita la manutenzione straordinaria di stabili comunali, di edifici scolastici, parchi e giardini, strade e marciapiedi e del Teatro Giuditta Pasta. Sono tutti temi che noi di Obiettivo Saronno avevamo sottolineato durante la discussione del bilancio di previsione 23-25 perché assenti o quasi.

Durante la commissione di 3 giorni fa l’Assessore Pozzoli non è stata in grado di fornire alcun dettaglio sul come verranno spese queste risorse negli ambiti individuati. Per l’edilizia scolastica siamo alla fase di raccolta delle necessità sentendo i dirigenti scolastici: dopo due anni e mezzo di governo l’Amministrazione non sa quali sono le necessità e le priorità degli edifici scolastici? Per le strade e i marciapiedi si farà riferimento alla mappatura aggiornata e alle segnalazioni dei cittadini e derivanti dagli incidenti stradali, per il verde pubblico si penserà ai giochi nei parchi… Tutta teoria e nulla di concreto: quali strade, quali parchi, nulla. E quindi ci si chiede: qual è stato il criterio per stabilire le quote per ogni categoria di intervento?

Due sono i temi puntuali che ritroviamo nella proposta di deliberazione: 50 mila€ per stabili comunali e 500 mila€ per il Teatro Giuditta Pasta. I 50 mila€ per stabili comunali, come confermato dall’Assessore durante la commissione, sono proprio per la riqualificazione dello Spazio giovani di via Benetti, spesa che gli Assessori di competenza sostenevano fosse già presente nel bilancio di previsione approvato il mese scorso. Questa sera abbiamo l’evidenza che quelle dichiarazioni non corrispondevano al vero.

Poi troviamo 500 mila€ per la manutenzione straordinaria del Teatro Giuditta Pasta che, trascurato da tempo, versa in condizioni critiche. Ci tengo a ricordare che verso la fine del 2021 ci fu un avviso PNRR per le strutture teatrali: l’allora assessore ai Lavori pubblici Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno spinse per parteciparvi ma non fu ascoltata. Se fosse stata presa in considerazione, ora questi 500 mila€ avrebbero potuto essere utilizzati per far fronte, con più risorse, ad altre situazioni molto critiche come gli impianti sportivi comunali e l’edilizia scolastica. Per completezza di informazione nel primo trimestre 2022 ci fu anche un avviso PNRR per lo Sport e inclusione e anche a questo l’Amministrazione Airoldi decise di non partecipare. Non è questione di bulimia verso il PNRR, signor Sindaco, ma di utilizzo coscienzioso e scrupoloso delle risorse economico-finanziarie a disposizione dell’Amministrazione.

