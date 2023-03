x x

LIMBIATE – Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile: quello che congiungerà la ciclabile che arriva in piazza Tobagi con quella di via Garibaldi consentendo di fiancheggiare la Saronno-Monza.

L’intervento, realizzato nell’ambito del progetto “Itinerario ciclabile Villoresi-Monte Grappa”, porterà a compimento il percorso di collegamento tra i poli di attrazione comunale, come scuole e servizi, che consentirà spostamenti semplici e ad impatto ambientale zero. A fine progetto sarà anche incrementata la dotazione dei parcheggi per biciclette, grazie all’installazione di 4 rastrelliere in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico e dei principali attrattori di mobilità, per un totale complessivo di 40 posti.

