SARONNO – Ancora “colabrodo”, e sempre più piena di rifiuti, l’area dismessa dell’ex Cantoni, per la quale sin dal settembre 2022 il sindaco Augusto Airoldi ha emesso una ordinanza per la messa in sicurezza della recinzioni, per evitare pericolose intrusioni abusive nella zona di cantiere, visto che è in corso la demolizione dei vecchi stabili dell’azienda tessile e ci sono anche macerie ovunque. Il problema è all’inizio di via Don Marzorati, quasi alla rotonda all’incrocio con via Miola. Lì manca una porzione di muro e da tempo qualcuno ha rimosso la recinzione provvisoria di legno, ora appoggiata a terra. Chiunque può entrare. O usare il varco come pattumiera: si stanno infatti accumulando sacchetti con ogni genere di rifiuto domestico indifferenziato.

In passato era stato l’ex assessore Alessandro Merlotti a rimarcare la necessità di sigillare l’area per evitare occupazioni che in passato sono state all’origine di incendi ed altre emergenze. Basti ricordare quando ad agosto 2022 è stato ritrovato il corpo senza vita di un 51enne albanese vittima di una caduta all’interno dell’area dismessa. Del resto sigillare l’ampia area di oltre 90 mila metri quadrati non è semplice perchè i punti d’accesso sono diversi, dai pannelli in compensato su via Miola al buco nel muro nella zona di via Don Marzorati.

