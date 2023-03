x x

COGLIATE – 90 minuti di gioco a senso unico quelli giocati in questa prima domenica di marzo a Cogliate tra i padroni di casa della Cogliatese e la Gerenzanese.

I padroni di casa entrano nel terreno di gioco con gran voglia dopo la vittoria in rimonta della scorsa settimana ma, nonostante ciò, non riescono a fermare l’offensiva della squadra ospite che, dopo soli 9 minuti dal fischio d’inizio, riesce a sbloccare il risultato con la rete di Geron.

Nel secondo tempo la Gerenzanese, non fidandosi del solo goal di scarto, incrementa la propria fase offensiva e al 16’ del secondo tempo Geron insacca nuovamente il pallone in rete raddoppiando il risultato e realizzando una doppietta. Difesa dei padroni di casa che non riesce più a contenere gli avversari e nella seconda metà dei 45 minuti finali concede un rigore che viene concretizzato al 35’ da Ciuciu. La partita si chiude definitivamente all’85’, minuto in cui l’attaccante della squadra in trasferta Geron fa un goal spettacolare su punizione come la sua prestazione odierna che gli permette di portare a casa il pallone della tripletta e fa volare la Gerenzanese.

La gara finisce dunque 0-4 per gli ospiti che grazie a questo poker in trasferta allungano sul Marnate in classifica consolidando il sesto posto e restando attaccati alla parte alta della classifica. Risultato ben diverso per la Cogliatese che perde nettamente in casa una partita che anche sulla carta non sembrava semplice.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASD GERENZANESE 0-4

Asd COGLIATESE: Salvadore, Pastore, Rose, Elli, Ferrario Ri (20′ st Marcolongo), Chiari, Borghi A, Murari (36′ st Manno), Beretta (27′ st Avella), Ferrario Ro (20′ st Zampieri), Ventrella (13′ st Pascale). A disposizione: Ortolan, Forliano A, Forliano F, Pecin.

Asd GERENZANESE: Girola, Gambino (36′ st Sponsale), Restelli, Boccaletti (1′ st Saramin), Boeri, Ranieri, Quici (36′ st Rimoldi), Borghi M (30′ st Grassi), Vergani (24′ st Cattaneo), Ciuciu, Geron. A disposizione: Chinaglia, Daga, Viola, Gorgoglione. All: Amato.

Marcatori: 9′ pt, 16′ st, 40′ st Geron (g), 35′ st Ciuciu (g).