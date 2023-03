Calcio 3’cat. B, grande prestazione del Misinto che vince contro l’Unione Sportiva Olympic

MISINTO- Nella 20′ giornata del Campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto 1971 affronta sul proprio campo la penultima in classifica, l’Unione Sportiva Olympic in un match che, infatti, risulta a senso unico con un dominio totale della squadra di casa che vince per 4 a 1 sugli ospiti.



Nel primo tempo si capisce subito l’andamento della partita, con il Misinto che fin dai primi minuti del match si impone prendendo in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni da rete. La spinta della squadra di Mister Papa si fa sentire nei primi 45′, infatti, al termine di essi il risultato è addirittura di 3 a 0, con la doppietta personale di Cederle e il goal di Bettin.

Nella seconda frazione di gioco il Misinto dilaga con la rete di Veronese, ma c’è spazio anche per l‘Unione Sportiva Olympic che realizza la rete della bandiera con Salomoni.



Grazie a questa vittoria il Calcio Misinto sale nuovamente al 3′ posto in classifica, superando l’Aurora Desio uscita sconfitta contro la Brioschese. L’Unione Sportiva Olympic, invece, rimane ferma a 6 punti in penultima posizione.



Calcio Misinto 1971-Unione Sportiva Olympic 4-1

CALCIO MISINTO 1971: Schiatti, Spinelli, Mazzeo, Baldassarre (1′ s.t. Garziano), Ceron, Parenti (20′ s.t. Catini), Veronese, Peverelli (20′ s.t. Grassi), Bettin (14′ s.t. Folla), Romeo, Cederle (1′ s.t. Vago). A disp: Bordonali, Belotti, Anzani, Scattolin.

ALL: Papa.

UNIONE SPORTIVA OLYMPIC: Barbieri, Proserpio (1′ s.t. Fa. Riccardi), Salomoni, Nespoli (37′ s.t. Quattrocchi), Cattaneo, Villa (13′ s.t. H. Kabori), Loprete, Pustorino, Battigaglia (13′ s.t. Corbetta), Vailati, Vismara (33′ s.t. A. Kabori). A disp: Pizzi, Fr. Riccardi, Rosan.



Condividi con WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter