SOLBIATE ARNO – Una sfida difficile quella della 24 giornata per l’Ardor Lazzate che affronta la neopromossa Solbiatese. Una partita che viene vinta per 2-0 dalla formazione di casa con il gol di Pellini al 41′ del primo tempo. Poi nel secondo tempo è Becerri a chiudere il conto con un gol al 26′ del secondo tempo. I tentativi dell’Ardor Lazzate di rimettere in piedi la gara non trovano gli effetti sperati.

L’Ardor rimane a 35 punti e viene raggiunto dal Verbano che ha pareggiato 3-3 contro la Sestese (ora a 34 punti). Il campionato continua a vedere la Vogherese al primo posto con 57 punti e a +4 dal Pavia subito dietro. La Solbiatese aggancia il Club Milano (che ha vinto 0-7 contro il Castello città di Cantù) a quota 42.

