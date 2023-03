x x

SARONNO – “Ci ha lasciati Vincenzo Fioretti, è stato l’ultimo presidente dell’ormai sciolto “Club biancoceleste”, organizzazione dei tifosi Fbc Saronno. I nostri tifosi più fedeli lo ricorderanno per le attività che organizzava insieme al club, dalle raccolte fondi ai pullman per le trasferte, al servizio stadio fino alla trasferta di Sheffield quando organizzò il torneo delle squadre giovanili Fbc”. Così una nota dell’associazione calcistica cittadina.

Ricordano dal Fbc Saronno: “Il Club biancoceleste collaborava spesso con la società calcistica, come ricorda il nostro amico e “primo tifoso” Luigi De Micheli. Sentite condoglianze alla famiglia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: al centro Vincenzo Fioretti, che è stato l’ultimo presidente del Club biancoceleste; a destra Luigi De Micheli)

05032023