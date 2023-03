x x

SARONNO – “Serve un’azione forte e concreta per questo ho deciso, come cittadino, di lanciare questa mobilitazione per far sentire la voce di chi l’ospedale di Saronno lo usa e vuole che torni operativo come prima del covid”.

Inizia così l’appello di Mauro Lattuada che ha deciso di lanciare una mobilitazione che coinvolga non solo la città di Saronno ma tutte le comunità che fanno riferimento all’ospedale di piazzale Borella.

“Credo che serva una vera mobilitazione dei cittadini, di chi l’ospedale lo conosce, lo considera un punto di riferimento e vuole che sia efficace ed efficiente. Durante il covid il nostro ospedale è diventato un baluardo contro la pandemia ed ha ricevuto il plauso di tutti. Ora l’emergenza è finita ed è ora che tornino tutti i reparti, tutti i servizi che si sono persi. Il punto di partenza deve essere, ad esempio, il punto nascita. E’ pazzesco che non ci sia la possibilità di nascere in un reparto che è sempre stato un’eccellenza e un riferimento per il territorio. Sono un cittadino nato a Saronno e che ha più volte utilizzato l’ospedale cittadino è vorrei che tornasse alla qualità e al livello di servizi e prestazioni che ha sempre avuto. Per questo rivolgo questo appello ai cittadini. Facciamo sentire la nostra voce, le nostre richieste. Mobilitiamoci per avere quello che un presidio come quello di Saronno merita”.

Un appello che Lattuada rivolge, dunque ai cittadini, e non solo di Saronno: “E’ solo facendo sentire quanto serve, quanto è importante che Saronno torni ad avere un presidio di primo livello con tutti i reparti e i servizi che possiamo ottenere dei risultati per la città ma anche per tutti dei residenti nelle province di Monza e Brianza, Varese, Como e Milano che usano o vorrebbe far riferimento alla struttura di piazzale Borella”.

Una mobilitazione che Mauro Lattuada è disposto a organizzare in prima persona organizzando dei gruppi spontanei di cittadini: “Chiunque voglia fare la propria parte e dare un contributo potrà contattare al 336 395 809: impegnamoci insieme per il nostro ospedale. Solo così potrà tornare ad essere il presidio di primo livello che Saronno e il suo comprensorio meritano”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

05032023