SARONNO – Nessun ferito e nessun danno ma tanto allarme stanotte, tra sabato 4 e domenica 5 marzo, per la rissa scoppiata in via Leonardo da Vinci al quartiere Matteotti.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno chiamato il numero unico delle emergenze parlando un diversi stranieri che si stavano aggredendo tra loro. Le persone coinvolte sarebbero quattro e ci sarebbe stato anche un lancio di sassi.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Saronno ma anche alcuni mezzi di soccorso un’autoinfermieristica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Quando sono arrivati sul posto militari e soccorritori allarmanti da sirene e lampeggianti i protagonisti del movimentato episodio di sono dileguati tanto che il personale sanitario non ha prestato soccorso a nessuno.

Ora saranno le indagini di militari a cercare di capire cosa sia esattamente accaduto cercando di identificare i responsabili.

