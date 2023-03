Scomparsa Antonio Ferraro: lo ricordano Bocedi e il sindaco Crippa. Fissata la data del funerale

SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Antonio Ferraro, ex carabiniere, Nonno amico e volontario della sezione locale dell’Associazione carabinieri. Il funerale di Ferraro, 78 anni, è stato previsto lunedì 6 marzo alle 15.45 alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà.

Lo ricorda il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che lo conosceva: “Per diversi anni come volontario davanti all’istituto Sant’Agnese di Saronno ci ha fatto attraversare la strada in sicurezza. Sempre sorridente e cordiale. Sentite condoglianze alla famiglia”.

In sua memoria parla anche Paolo Bocedi, saronnese presidente dell’associazione anti-racket Sos Italia libera: “Ho provato un dispiacere enorme appena appresa la notizia di un amico volato in cielo. Sei stato sempre disponibile con tutti e quando passavi con la tua bicicletta davanti al negozio ti fermavi sempre per un saluto. Il tuo impegno con i tuoi colleghi al servizio della comunità non verrà dimenticato, mentre le divisa dell’Arma che portavi con orgoglio sarà sempre nei nostri cuori. Fai buon viaggio mio eroe!”

05032023