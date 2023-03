x x

SARONNO – In occasione dell’8 marzo, per non dimenticare le discriminazioni e le violenze che molte donne ancora subiscono in diverse parti del mondo, il comune di Saronno invita a due serate ad ingresso libero.

Il primo appuntamento è fissato per m𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝟳 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬.𝟰𝟱 al Cinema Silvio Pellico, con la proiezione del film dal titolo “Profeti”, con l’intervento del regista Alessio Cremonini.

Profeti è la storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur, giovane moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟴 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭 nel cinema Prealpi spettacolo di cabaret dal titolo Cabarazze, a cura dell’accademia del Comico. Uno spettacolo per dare un palco alle tante artiste donne, comiche, per ridere al femminile, senza etichette, senza censure, senza confini.

