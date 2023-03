x x

ORIGGIO – Il gruppo Panchina Rossa, in collaborazione con Pro Loco organizza, con il patrocinio del Comune di Origgio, un evento in

occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo nella sede dell’associazione Anziani Origgesi, in via Manzoni 17 a Origgio alle 21. Sarà un’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti negli anni grazie a tante donne che hanno lottato per conquistare autonomia, rispetto, uguaglianza anche nel mondo del lavoro. Verrà dedicato uno spazio alle testimonianze di lavoratrici della manifattura di Origgio. La serata sarà condotta da Claudia Gaetani, scrittrice che congrande disponibilità ed entusiasmo partecipa alle iniziative del Gruppo Panchina Rossa.

Saranno presenti l’avvocato Rossella Lagamba, il giudice Piera Bossi, la scrittrice Elena Pasquariello. Interverranno anche Simona Grapsi e Virginia Ceriani. Un’interessante serata di riflessione, approfondimento ma anche un momento di festa, grazie alla partecipazione dell’artista Marco Clerici. Le sue incursioni comiche, magiche, musicali accompagneranno in questo storico viaggio pieno di sorprese e

curiosità. Gli organizzatori ringraziano l’associazione Anziani Origgesi per l’ospitalità e il supporto e l’amministrazione comunale.

(foto archivio)

06032023