SARONNO – “Il consiglio comunale dello scorso 2 marzo ha approvato una variazione di bilancio del valore di oltre 5 milioni di euro nel triennio 2023-2025, dei quali ben 3,7 milioni nel 2023; con questa variazione di bilancio si finanziano interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (1,1 milioni di euro), edifici scolastici (850 mila euro), parchi pubblici (300 mila euro), si avviano i necessari interventi di riqualificazione dell’edificio che ospita il Teatro Giuditta Pasta e si completa il finanziamento delle opere necessarie per l’approntamento dello spazio di via Benetti, che l’Amministrazione ha fortemente voluto come futuro “Spazio Giovani”.

Inizia così il comunicato congiunto dei capigruppo consiliari di Con Saronno, Partito Democratico, Saronno Civica con Airoldi Sindaco e [email protected] ossia Pierluigi Gilli, Francesco Licata, Mattia Cattaneo e Francesca Rufini.

Sempre nella variazione di bilancio, oltre ad accertare contributi finalizzati alla realizzazione della nuova scuola Rodari e alla riqualificazione delle aree adiacenti Palazzo Visconti, vengono stanziati contributi per circa 400 mila euro per progetti in ambito sociale finanziati dal PNRR, a conferma della forte capacità progettuale sviluppata dall’Amministrazione, con una stretta collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi alla Persona e l’Assessorato all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili.

Migliorare le condizioni di strade e marciapiedi; rispondere alle segnalazioni di presidi e genitori che chiedono di intervenire sui nostri edifici scolastici; sostituire ed implementare i giochi nei nostri parchi pubblici, dopo averli dotati di telecamere di sorveglianza, come molte mamme hanno ripetutamente chiesto; intervenire sull’immobile in uso al nostro teatro per preservarlo e renderlo più accogliente, sono obiettivi che è ragionevolmente impossibile non condividere. Eppure c’è chi in Consiglio comunale ha tentato di impedire che potessimo raggiungerli esprimendo voto contrario, con motivazioni formalistiche, senza fornire proposte alternative o addirittura parlando di “colpo di fortuna” per le nuove entrate. Siamo certi che i Saronnesi lo ricorderanno a questi pregiudiziali oppositori quando lamenteranno deficienze, lacune e mancanze proprio su questi temi e, magari, accuseranno l’Amministrazione di non fare nulla.

Nella stessa seduta, nell’ambito del processo di revisione del PGT, avviato dall’Amministrazione nello scorso mese di febbraio, è stata approvata l’istituzione di una commissione consiliare che ha lo scopo di esaminare e formulare proposte in merito alle linee guida, ai provvedimenti e ai documenti connessi alla variante generale dello strumento urbanistico, il PGT. Un nuovo mezzo di partecipazione dell’intero consiglio comunale, non richiesto dalla normativa, ma fortemente voluto dalla maggioranza, che ha fatto propria la proposta avanzata dalla consigliera Marta Gilli nel corso della seduta di approvazione del bilancio.

