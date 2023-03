x x

SARONNO – “Un ulteriore proroga dell’esecuzione dello sfratto e l’avvio di una procedura che mi consenta di sostenere l’onere di un affitto”. E’ la richiesta che arriva da Amir Shenouda egiziano residente in Italia da 24 anni. L’uomo, in attesa di cittadinanza, è sposato con due figli, uno di 12 e uno di 14 anni. Aveva a suo tempo avanzata la richiesta di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare da parte del Comune di Saronno.

Ospedale di Saronno, Mauro Lattuada chiama a raccolta i cittadini: “Mobilitiamoci”.

Volantini dell’associazione nazionale carabinieri per invitare i frequentatori del parco Lura ad aver più attenzione della fauna cittadina. Un’iniziativa resa nota da 100% ambientalisti che hanno raccontato anche un insolito episodio avvenuto durante l’operazione. Tutto è partito da alcune segnalazioni di maltrattamenti ai danni dei volatili che frequentano l’area verde.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

06032023