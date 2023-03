x x

ROVELLO PORRO – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine sulla maxi rissa di tifosi di Como e Modena, prima dell’inizio dell’incontro domenicale di serie B: a sfuggire alle maglie di polizia e carabinieri sono stati una ottantina di ultras modenesi (sui 500 tifosi provenienti dall’Emilia) che anzichè raggiungere direttamente Como si sono radunati alla stazioncina di Rovello Porro di Trenord, e sono arrivati da lì in treno. Non c’erano pattuglie ad aspettarli ed avviandosi allo stadio si sono scontrati con i supporter lariani.

Le immagini della videosorveglianza ferrovaria e quelle realizzate da passanti durante la maxi rissa, a seguito della quale nessuno si è comunque presentato in ospedale per farsi medicare (senz’altro per evitare l’identificazione e quindi una possibile denuncia) sono adesso al vaglio dei tutori dell’ordine.

Per la cronaca, l’incontro calcistico si era poi concluso con la vittoria dei comaschi, 1-0; risultato che tiene la squadra di casa lontana dalle zone pericolanti della classifica raggiungendo il Modena parimerito a 35 punti.

(foto archivio: la stazioncina ferroviaria di Rovello Porro sulla linea Saronno-Como)

