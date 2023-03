x x

MOZZATE – I lavoratori della multinazionale Suominen di Lazzate hanno deciso di continuare la lotta, con l’associazione Cobas; così hanno deciso i lavoratori e le lavoratrici riunitesi in assemblea questa mattina, al presidio da due mesi ai cancelli della multinazionale finlandese. A darne comunicazione sui social è l’associazione lavoratori Cobas con un post su Facebook, di cui riportiamo il contenuto:

Ancora una volta i lavoratori, confermano quanto già espresso dalle Oo. Ss., hanno respinto le proposte aziendali portate all’incontro tenutosi ieri 2 marzo 2023 all’Unione Industriali di Como. L’incontro è terminato con un rinvio al 13 marzo. Nell’assemblea i lavoratori e le lavoratrici hanno espresso la volontà di non cedere alle pressioni dell’azienda che insiste sui licenziamenti accompagnati con bassi incentivi e alle varie forme di intimidazioni.

Le pressioni nei confronti dei lavoratori sono arrivate a un punto allarmante: ad una assemblea indetta regolarmente da Al. Cobas tesa a sensibilizzare i lavoratori del sito in provincia di Novara della stessa multinazionale, si è prima presentata la Digos davanti alla porta dell’assemblea e successivamente nel corso dell’assemblea è passata una volante dei carabinieri a fianco della sala, oltre che all’amministratore delegato dei due siti italiani.

Intanto l’assemblea di oggi ha deciso di intensificare la lotta con varie iniziative, tra le quali di trasferire il presidio al Palazzo Pirelli a Milano il 15 marzo, in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio regionale della Lombardia per protestare e sollecitare un intervento politico contro la sempre più espansiva libertà delle multinazionali, che delocalizzano, chiudono e licenziano dopo avere utilizzato, in tutte le forme, soldi pubblici della collettività.

Alla lotta che i lavoratori e le lavoratrici stanno conducendo in ogni parte del Mondo è necessario dare ogni forma di supporto e di solidarietà possibile. Ricostruire l’unità della classe lavoratrice, invertire i rapporti di forza per cambiare il sistema basato sulla guerra, lo sfruttamento, il pensiero unico, a favore di chi vive del proprio lavoro. Ridare sovranità al popolo. Per lavorare meno, lavorare tutti, vivere meglio.

