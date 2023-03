x x

SARONNO / CESATE – Questo pomeriggio a Saronno in viale Lombardia si sono scontrate due automobili: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, non c’è stata comunque la necessità di trasportare in ospedale nessuno dei presenti. Il tamponamento si è verificato nel controviale dove si trova la zona commerciale e industriale alla quale si accedere dalla rotonda all’incrocio con via San Carlo. Tutto si è quindi risolto senza gravi conseguenze.

Oggi alle 18.20 in via per Senago a Cesate è stato investito un pedone, si tratta di un ragazzo di 24 anni, soccorso dalla polizia locale e da una ambulanza della Croce azzurra, non ha comunque riportato gravi lesioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: polizia locale in viale Lombardia)

06032023