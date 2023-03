x x

SARONNO – Alle dieci è arrivato con la moglie davanti al palazzo comunale con diverse copie della sua lettera alla città per chiedere aiuto visto che venerdì sarà definitivamente sfrattato davanti alla stazione.

Stamattina il papà invalido, dopo aver lottato con un tumore, e in attesa della cittadinanza italiana ha organizzato un momento di presidio per sensibilizzare la città sulla propria condizione. Intorno alle 12,30 l’incontro con l’assessore Ilaria Pagani con cui ha fatto il punto della situazione.

La vicenda

L’uomo, in attesa di cittadinanza, è sposato con due figli, uno di 12 e uno di 14 anni. Aveva a suo tempo avanzata la richiesta di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare da parte del Comune di Saronno. Poi sono arrivati i problemi: “A seguito di un intervento oncologico importante ad un piede, cosa che mi impedisce di sostenere diverse categorie di lavori, ottenevo la certificazione per invalidità totale al lavoro, con la collocazione della mia richiesta tra i primissimi posti nella graduatoria di assegnazione delle case popolari. A seguito della diminuzione delle possibilità di lavoro, smettevo di pagare il mutuo della mia abitazione, sita in via Sauro con con la conseguenza che la banca ha venduto la casa ed ora ho in corso lo sfratto esecutivo con proroga di una settimana”. L’uomo aveva inizialmente ottenuto una proroga di un mese: “La certificazione è stata successivamente rivalutata al ribasso con decisione attualmente in esame e che contesto, con la conseguenza che la mia richiesta per l’assegnazione di una casa popolare non è più tra i primi posti nella graduatoria”.

la risposta del Comune

“Al momento non ci sono soluzioni abitative disponibile – riassume Pagani – abbiamo iniziato a seguire la famiglia negli ultimi mesi quando si è registrato il problema dello sfratto. Possiamo aiutarli in questa fase difficile dello sfratto e dare un sostegno economico per sostenere l’affitto di un’altra abitazione. Ci sono anche altri percorsi d’aiuto ma per la casa popolare sarà necessario attendere il bando”.

