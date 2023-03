x x

TURATE – Arresti domiciliari e 4 anni di reclusione, patteggiati al tribunale di Como nei giorni scorsi, per padre e figlio, uno ultrasettantenne e l’altro poco più che trentenne, chiamati a rispondere dell’episodio avvenuto nel marzo dall’anno scorso a Turate, dove abitano. Erano accusati di duplice tentato omicidio nei confronti di due vicini di casa (coppia di quarantenni, marito e moglie), con i quali avevano litigato per motivi a dir poco futili, a quanto pare all’origine d tutto erano stati i rumori provenienti dall’abitazione dei vicini durante una partita della Nazionale di calcio. C’era stata una aggressione, con padre e figlio armati di coltelli, un serramanico ed uno “multifunzione”, i coltelli “svizzeri” per intenderci.

I vicini erano stati accoltellati ed erano finiti all’ospedale. Fra padre e figlio da una parte, ed i coniugi loro vicini c’erano da tempo dissapori di vicinato.

(foto archivio)

