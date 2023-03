x x

GERENZANO – Incidente stradale oggi pomeriggio alle 17.20 lungo l’ex statale Varesina nel tratto gerenzanese che prende il nome di via Clerici. E’ successo nell’abitato del paese verso la periferia al confine con Saronno, vicino all’incrocio con via Berra. E’ stato investito un ciclista: si tratta di un uomo d 44 anni, soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportato all’ospedale saronnese di piazzale Borella, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia locale, per tutti i rilievi del sinistro ed anche per deviare il traffico, al fine di consentire che i soccorsi fossero effettuati in tutta sicurezza – da parte del personale della Cri.

A causa dell’incidente lungo la trafficatissima arteria si sono creati alcuni rallentamenti, si era anche nell’ora di punta del rientro dal lavoro.

(foto archivio: precedente investimento ciclista sempre a Gerenzano lungo la ex Varesina)

