GERENZANO – Il mago John, prestigiatore che ha animato le giornate di Carnevale di Gerenzano, ha fatto la sua comparsa nel programma tv “I soliti ignoti”, presentato da Amadeus e andato in onda su Rai 1 nei giorni scorsi. Nella trasmissione, i pretendenti hanno dovuto indovinare la sua professione – quella di “mago delle fatine”.

John Librizzi, classe 1983 e di origini palermitane, è conosciuto per il suo talento nei giochi di prestigio, sua grande passione che lo ha portato in viaggio per l’Italia e per l’Europa.

“Con queste foto – scrive sulla propria pagina Facebook – volevo ringraziare ognuno di voi che con un semplice messaggio, telefonata, Whatsapp, Messenger e con qualunque altro mezzo che la tecnologia oggi ci mette a disposizione, siete riusciti a farmi sentire felice, vivo e soprattutto “magico”. Vi mando un abbraccio virtuale e a presto, con tante, tantissime novità”.

Durante la serata, il mago John si è anche esibito nel programma con un sorprendente gioco di carte.

(foto: i momenti della trasmissione condivisi da John Librizzi sui social)