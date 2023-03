x x

SARONNO – Si tengono domani mattina, mercoledì 8 marzo, alle 11 i funerali di Vincenzo Fioretti, saronnese ma molto noto anche a Busto Arsizio dove per molti anni aveva ricoperto l’incarico di cancelliere alla procura. In città era stato impegnato in politica, con Fratelli d’Italia ed era stato anche l’ultimo presidente, prima che il sodalizio si sciogliesse, del Club biancoceleste, storica organizzazione dei tifosi del Fbc Saronno calcio.

Residente a Saronno, è scomparso all’età di 74 anni: le esequie si tengono alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nella centrale piazza Libertà alle 11. Il rito funebre sarà preceduto dalla recita del rosario alle 10.45.

(foto: Vincenzo Fioretti)

