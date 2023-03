x x

SARONNO – Scontro auto-moto in via Miola a Saronno: è successo questo pomeriggio, martedì, alle 18 nei pressi della rotonda all’incrocio con via Bergamo. A restare ferita una ragazza di 18 anni, che è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stata trasportata all’ospedale cittadino, non ha riportato gravi conseguenze per l’accaduto.

Sul luogo del sinistro anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i militari dell’Arma hanno provveduto ad ascoltare le testimonianze dei presenti ed hanno effettuato i rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dei fatti. Per effetto dell’accaduto si è creato qualche rallentamento lungo una delle arterie più trafficate della periferia cittadina.

(foto archivio: l’area dove si è verificato l’incidente nel tardo pomeriggio odierno)

