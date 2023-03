x x

SARONNO – Il Comune di Saronno ha previsto due eventi per l’8 marzo, uno nella serata di ieri e il secondo è quello di questa sera a partire dalle 21, al cineteatro Prealpi di piazza Prealpi per lo spettacolo “Cabarazze”: l’ingresso è libero.

L’8 marzo di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna, istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime in ogni parte del mondo – ricordano dal Comune saronnese – Celebrata negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909, in Europa è arrivata due anni dopo, nel 1911, mentre l’Italia ha istituito questa ricorrenza a partire dal 1922: fonti Onu invitano a operare affinché nel mondo si possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 2030″.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: precedente evento al teatro Prealpi)

08032023