SARONNO – Va avanti, anzi ha imboccato la dirittura d’arrivo l’intervento per la pista ciclopedonale denominata “via Roma 2” ovvero l’ultimo tratto della ciclabile ancora mancante verso Introini di Solaro. Nei giorni scorsi, rispettando le tempistiche, si sono conclusi i lavori relativi all’incrocio con via Biffi (per i quali via Biffi era rimasta aperta solo ai residenti, la settimana scorsa) ed appare finita anche la ciclopedonale fra l’incrocio con via Miola e l’area di fronte alla parrocchia Regina Pacis.

Gli operai sono passati dall’altra parte della strada, dove stanno rifacendo i marciapiedi; seguirà una risistemazione della strada che sarà “rialzata” nei punti di attraversamento per renderli più sicuri per bici e pedoni. Che, se diretti verso la ciclabile di Introini che poi porta sino alla zona dei centri commerciali ed all’abitato di Solaro (e volendo sino al Parco delle Groane), potranno proseguire lungo via Vecchia per Solaro.

(foto: il cantiere e le opere sin qui realizzate)

08032023