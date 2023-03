x x

SARONNO – Tra il 27 febbraio e il 6 marzo, oltre 2300 studenti delle classi quarte e quinte di alcuni istituti scolastici della Provincia di Varese hanno potuto partecipare alla prima edizione di incontri sulla sicurezza sul lavoro. L’iniziativa è stata promossa dai partecipanti al tavolo della Prefettura: i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Camera di Commercio, Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Aime, Anmil, Inail, Ats Insubria, Usp, Ispettorato del lavoro, e le forze dell’ordine si sono alternati nelle assemblee organizzate al Ponti di Gallarate, al Geymonat di Tradate, all’Ipsia Parma di Saronno, al Facchinetti di Castellanza, all’Itis Riva di Saronno, al Newton di Varese.

I promotori sono convinti che “l’informazione e la sensibilizzazione debba essere precoce e riguardare anche coloro che non sono ancora lavoratori ma lo saranno a breve. Aumentare la cultura della sicurezza, questo l’obiettivo degli incontri. In ognuno degli Istituti coinvolti, i numerosi relatori provenienti dai diversi ambiti e diverse esperienze lavorative, hanno coinvolto gli studenti sull’argomento attraverso video, fotografie, brani musicali e testimonianze personali per suscitare una più approfondita consapevolezza dei rischi che possono derivare dalla inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed anche nella vita quotidiana. Tutti gli studenti partecipanti ai percorsi di Alternanza Scuola e Lavoro sono già formati sulla Sicurezza dai rispettivi Istituti scolastici, infatti non si è trattato di lezioni tecniche ma di un coinvolgimento anche emozionale, suscitato da testimonianze di chi il mondo del lavoro lo vive quotidianamente e può raccontare, meglio di un seminario, cosa può capitare per distrazione, superficialità e inosservanza e, per dirla con il titolo di uno dei video proiettati in ogni evento, a volte “ Basta un attimo”.

All’interno dei “Progetti del tavolo sicurezza” tre diverse sezioni: la prima è dedicata alla raccolta, aggiornamento e analisi dei dati sugli infortuni in provincia di Varese, la seconda all’informazione e divulgazione con la finalità di contribuire alla crescita della cultura in materia di Sicurezza sul Lavoro e la terza a far conoscere e diffondere le best practices sulla prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa prima esperienza di divulgazione presso le scuole ha riscontrato numerosi giudizi positivi, ottenuti grazie al fondamentale supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, dei presidi e degli insegnanti che da subito si sono messi a disposizione. L’azione di sensibilizzazione proseguirà in altri Istituti scolastici, quali i licei.

(foto archivio: l’Itis Riva di Saronno)

