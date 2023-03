x x

SARONNO – Dal 8 al 15 marzo tutti i film e le rassegne che trovate al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 10 al 13 marzo TUTTO IN UN GIORNO – un’opera intensa e commovente con Penélope Cruz e Luis Tosar. In sala venerdì 10 – domenica 12 – lunedì 13 ore 21.00 e sabato 11 ore 15.00.

Da non perdere la commedia MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia. Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Unico spettacolo sabato 11 ore 21.00.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

—————-

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 10 al 13 marzo prosegue EMPIRE OF LIGHT una storia toccante, piena d’amore e di speranza, candidato ad un Premio Oscar®. Regia di Sam Mendes con una magnifica Olivia Colman candidata ai Golden Globes come Migliore Attrice. In sala venerdì 10 e domenica 12 ore 17.30, sabato 11 e lunedì 13 ore 21.00.

Prosegue con grande successo la commedia NON COSI’ VICINO di Marc Forster, con la straordinaria interpretazione di Tom Hanks. In sala sabato 11 marzo ore 17.30 e domenica 12 ore 21.00.

A grande richiesta per i più piccoli prosegue il divertentissimo MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO – in sala domenica 12 ore 15.00.

Per la rassegna LA GRANDE ARTE in programma L’OMBRA DI GOYA di José Luis López-Linares. La ricca e sinuosa opera del genio spagnolo in un affascinante documentario corale. In sala venerdì 10 marzo ore 15.30 e 21.00.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: IL RAGAZZO E LA TIGRE – Una storia ricca d’avventura ed emozioni, con note di riflessioni sulla scomparsa delle tigri. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 11 Marzo ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Sabato 11 Marzo ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

Film a sorpresa: PROFETI di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca e Isabella Nefar. Una riflessione sulla realtà e sulle tante prigioni, non solo fisiche, che incombono sulle donne.

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 8 marzo ore 15.30 (variazione di sala – spettacolo serale al Silvio Pellico)

al Cinema Silvio Pellico: Mercoledì 8 marzo ore 21.00 e Giovedì 9 marzo ore 15.30 – 21.00

TREDICI VITE di Ron Howard che racconta la storia vera di 13 ragazzi salvati da dentro alcune grotte.

al Cinema Silvio Pellico: Martedì 14 ore 20.45 e Giovedì 16 marzo ore 15.30 – 21.00

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 15 ore 15.30 (variazione di sala – spettacolo serale al Silvio Pellico)

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

Ai primi due lettori che inoltreranno questo articolo via mail all’indirizzo [email protected] subito in omaggio un ingresso al cinema*! Qui il regolamento

*Con la partecipazione si autorizza l’iscrizione alla newsletter del cinema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione