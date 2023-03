x x

SARONNO – Tanti cittadini questa mattina alle 11 si sono raduti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza LIbertà per l’addio a Vincenzo Fioretti; c’erano tra gli altri anche gli ex sindaco Alessandro Fagioli e Luciano Porro, esponenti di Fratelli d’Italia e del mondo dell’associazionismo locale, ed esponenti delle forze dell’ordine.

Nella sua omelia don Emilio Giavini, che ha officiato il rito, ha ricordato “l’impegno nel lavoro ed anche nella città e nella società civile, testimoniato dalle tante presenze in chiesa”. E’ stata, ha detto don Emilio, “una persona che non ha vissuto per se ma per gli altri”. Al termine de rito la lettura di una poesia da parte del fratello, che lo ha ricordato con toccanti parole, “ci mancherà il tuo sorriso ma ogni volta che vedrò una nuvola che prende la forma del sorriso, saprò che sei tu”.

Residente a Saronno, è scomparso all’età di 74 anni: saronnese ma molto noto anche a Busto Arsizio dove per molti anni aveva ricoperto l’incarico di cancelliere alla procura. In città era stato impegnato in politica, con Fratelli d’Italia ed era stato anche l’ultimo presidente, prima che il sodalizio si sciogliesse, del Club biancoceleste, storica organizzazione dei tifosi del Fbc Saronno calcio.

(foto: molte persone oggi nella chiesa prepositurale per il funerale di Vincenzo Fioretti)

08032023