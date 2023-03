x x

SARONNO – E’ in programma oggi, mercoledì 8 marzo alle 12 in Municipio, la conferenza stampa organizzata dall’Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi sul presente e sul futuro della fondazione Giuditta Pasta.

Il tema è l’approvazione del bilancio 2021-22 e budget stagione 2022-23 del teatro comunale.

qui la diretta de ilSaronno

Il Teatro Giuditta Pasta rappresenta un’eccellenza del Comune di Saronno, centrale nel progetto di rilancio della città. Per questo nella Giunta della scorsa settimana l’Amministrazione comunale ha raccolto le indicazioni arrivate dalla prima fase di lavoro del nuovo CDA e ha messo nero su bianco, in una delibera di indirizzo, il percorso per il rilancio del teatro stesso. La delibera, prendendo atto della difficile situazione economico-finanziaria, come va emergendo dalle analisi tutt’ora in corso da parte dell’attuale Cda, conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere l’attività del teatro attraverso un nuovo progetto di rilancio culturale.

Per concretizzare questo progetto si prevede l’attuazione di un percorso triennale destinato ad assumere un ruolo da protagonista nella programmazione culturale della città. La realizzazione avverrà grazie alla collaborazione tra la Fondazione, che si avvarrà di un’adeguata direzione artistica, e l’assessorato alla Cultura.

Punto di partenza del percorso dovrà essere la riformulazione dei rapporti convenzionali tra l’Amministrazione e la Fondazione, a cui farà seguito la ridefinizione del ruolo del teatro nel panorama delle azioni culturali programmate.

Su queste basi l’Amministrazione proporrà al consiglio comunale, in tempi adeguati, l’approvazione di un provvedimento con cui si garantisca il rilancio della Fondazione e dell’attività culturale del Teatro, auspicando la massima condivisione e il più ampio sostegno del Consiglio nell’interesse della città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione