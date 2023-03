x x

UBOLDO – Un vecchio furgone gli ha oscurato il cielo: questa la singolare situazione in cui si è ritrovato da qualche giorno un cittadino di Uboldo, la vicenda che lui stesso ha raccontato sui social non è passata inosservata ed anzi molti ne stanno parlando, Il “malcapitato” abita al pian terreno, con tre finestre che danno sulla strada, in una via del centro. Proprio davanti da sabato scorso è posteggiato un vecchio ed un po’ ammaccato furgone bianco. Il risultato? Il diretto interessato ormai da giorni non vede più la luce del sole.

Il veicolo è posteggiato un po’ al di fuori delle linee bianche di parcheggio (è troppo voluminoso e non ci sta dentro) e non è stato rimosso neppue lunedì, per la pulizia delle strade; al cittadino non resta che sperare che presto il proprietario del mezzo torni a riprenderselo, e intanto ha avvisato la polizia locale per segnalare il proprio “caso”. Una pattuglia ha intanto compiuto un sopralluogo sul posto.

08032023