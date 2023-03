x x

SARONNO – “La fortuna aiuta i non audaci e gli impreparati. E’ questo il caso della coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi. L’amministrazione ha avuto la fortuna di ricevere oltre due milioni e mezzo di euro da Lura Ambiente Spa ed a grandi linee ha indicato come verranno spesi”.

Inizia così la nota del capogruppo FdI Gianpietro Guaglianone in merito all’ultima seduta del consiglio comunale.

“Nulla di specifico e di programmato è stato detto in quando l’ufficialità di questi fondi è arrivata il nove gennaio 2023 tramite pec. La verità è diversa. Di questo “colpo di fortuna” si sapeva da mesi, mi sembra strano che il sindaco non ne fosse edotto. Del resto si sono “persi” anche 4 milioni per la scuola Rodari evidentemente una scarsa attenzione che si ripete.

Comunque dando il beneficio del dubbio, l’amministrazione ha dato degli indirizzi di spesa, ed ero convinto che gli interventi elencati fossero derivanti da necessità della città e invece no, il sindaco ci spiega che i due milioni e settecento mila euro serviranno per la realizzazione del suo programma elettorale. E quindi il dubbio: fin qui si è navigato a vista sperano in un colpo di fortuna?

E poi la beffa: il sindaco che continua a riempirsi la bocca degli oltre 20 milioni ottenuti dalla sua Amministrazione, mette le mani avanti dicendo quando è difficile gestire così tanti fondi. Posto che questa amministrazione ha la fortuna di gestire i soldi del Pnrr (nessun sindaco ha avuto tanti fondi non per merito del sindaco ma per il periodo storico e per il buon lavoro degli uffici) ora ci dicono che questo è un problema?

Ricapitolando con questa variazione si impegnano 2,5 milioni e mezzo di euro in fiducia su progetti che verranno formalizzati in seguito, fidandoci dell’accortezza di questa amministrazione nel gestire i fondi. Come riferito nel mio intervento in aula, Fratelli d’Italia non ha nessuna fiducia in questo sindaco e in questa amministrazione che di pasticci ne ha già fatti parecchi”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione