SARONNO – Negli ultimi giorni in piazza e nei punti di ritrovi non si parla d’altro. Al centro del dibattito cittadino ci sono ultime bollette dell’acqua dove si registrano salati aumenti. E’ un effetto dell’arrivo della tariffa unica imposta dalla normativa e deliberata a livello locale dall’Autorità d’Ambito (ATO) e approvate all’unanimità anche dai sindaci della provincia, con delibera n.4 del 31 gennaio 2022 della Conferenza dei Comuni. A dare voce alla protesta Sergio Giannoni ex candidato sindaco e volto noto della politica saronnese.

“Il mio consumo è rimasto basso e invariato – spiega bolletta alla mano – due metri cubi ma il costo è passato da una trentina di euro a oltre settanta. E’ davvero troppo. Se questi sono i costi per una persona che vive sola mi chiedo quelle per una famiglia o per le attività commerciali come bar che usano molta acqua. E c’è anche una discrepanza tra quanto riportato in bolletta e la lettura.

Giannoni è intenzionato ad andare fino in fondo: “Lunedì dopo una lunga coda mi sono presentato allo sportello della Saronno Servizi per rappresentare le mie rimostranze. Tra chi era fuori ho trovato diverse persone che hanno avuto anche alti tipi di problemi. L’aumento lo trovo eccessivo e ben oltre i limiti. Per questo mi sono rivolto ai carabinieri”. E non solo Giannoni si è anche recato in Municipio: “Ho chiesto un appuntamento al primo cittadino Augusto Airoldi che dovrebbe scendere in campo e far sentire la propria voce. Sono tante le famiglie che fanno già fatica ad arrivare alla fine del mese con le bollette e l’aumento dell’inflazione. Non si può gravare con tanta leggerezza sulle famiglie già provate. Il primo cittadino dovrebbe quanto meno informare e sostenere i cittadini nella loro richiesta di tariffe più congrue e gestione dei disagi.

