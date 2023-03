x x

CARONNO PERTUSELLA – Ha divorato tutto il piano cottura e la cappa della cucina l’incendio scoppiato ieri pomeriggio in via Bixio a Caronno Pertusella. A far scattare l’allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Saronno con due mezzi, un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e i carabinieri della stazione cittadina è stato il fumo che dall’appartamento in cui è scoppiato l’incendio si è propagato sulle scale del palazzo. Anche per questo, oltre che per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare l’intero palazzo di 7 piani.

Fortunatamente le fiamme sono state domate nell’appartamento da cui sono partite anzi sono rimasti contenute, grazie all’abilità dei vigili del fuoco, nella cucina. Nel locale però i danni sono stati consistenti sia quelle delle fiamme agli arredi sia quelli del fumo.

I pompieri di Saronno non hanno solo evacuato lo stabile e domato l’incendio ma hanno portato in salvo anche il gatto che si trovava nell’appartamento che ha rischiato conseguenze soprattutto per il fumo che ha invaso l’abitazione.

