SARONNO – Nella serata di martedì, all’Auditorium Aldo Moro, un centinaio di persone hanno preso parte all’incontro “Oncologia: l’importanza della prevenzione”, organizzata da Saronno Point con la partecipazione dei medici di Oncologia medica di Saronno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Asst Valle Olona; all’incontro hanno preso la parola quattro relatori che hanno preso in esame quattro tipologie diverse di neoplasia: il tumore al seno, il tumore al colon-retto, il tumore alla prostata e il tumore ai polmoni.

Dopo un’introduzione di Mario Busnelli, vicepresidente della Saronno Point, riguardante il rilancio del nosocomio saronnese ha preso la parola il mediatore dei quattro interventi della serata, il dottor Luca Ceresoli, che ha introdotto il focus dell’incontro, ossia l’importanza dello screening in ottica preventiva. È stato appurato che in Italia – secondo le analisi dei medici presenti lo scorso martedì sera – solo il 50% circa di coloro che sono tenuti ad effettuare lo screening periodico si presentano ad effettuare i dovuti esami. Ceresoli ha sottolineato l’importanza di questo strumento, poiché la prevenzione e la tempestività nella diagnosi, facilitano il lavoro dei medici, rendendo più celeri le cure e dando maggiori speranze al paziente che ha contratto la neoplasia

Ha dato il via agli interventi la Dottoressa Alessia Liguori, con una dissertazione riguardante il principale tumore femminile, il cancro alla mammella, che ha come principale range di incidenza le donne di età compresa tra i 50 e i 60 anni. durante la spiegazione, la dottoressa ha posto enfasi sugli stili di vita da adottare per prevenire la neoplasia (stile di vita sano, alimentazione sana, niente fumo e attività fisica). Il servizio di screening per la diagnosi del tumore alla mammella consiste nell’effettuale una mammografia ogni 2 anni, in Lombardia il servizio è attivo per le donne dai 45 ai 74 anni.

La seconda dissertazione a cura della dottoressa Rosalba Barile, ha riguardato l’analisi del cancro al Colon-retto, una neoplasia che vede più a rischio le persone con più di 50 anni; in questo caso, la diagnosi precoce, anche grazie ai programmi di screening nazionali è fondamentale, poiché se diagnosticato per tempo, esso potrebbe andare in contro ad una guarigione radicale; anche durante questo intervento, particolare importanza ha avuto la dieta da seguire in ottica preventiva e le cattive abitudini da evitare.

Il terzo intervento, a cura del dottor Alessandro d’Aveni, ha riguardato il tumore più diffuso tra gli uomini, ossia il cancro alla prostata, una neoplasia ad altissima incidenza, ma che vede, anche a causa dei progressi medici che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante, un tasso di guarigione molto alto, anche dovuto alla generica non-aggressività di questa neoplasia, gli uomini colpiti da questa neoplasia hanno in genere più di 50 anni, ma ha sottolineato il dottore che test ed esami in merito andrebbero effettuati anche dopo i 40 anni.

L’ultimo intervento, a cura della dottoressa Paola Antonelli, ha riguardato il cancro ai polmoni, con un particolare Focus riguardo ad una delle principali cause di questa neoplasia, ossia il vizio del fumo, secondo la dottoressa infatti, il fatto che in commercio siano state, tra gli anni ’70 e ’80, introdotte sigarette a basso tasso di nicotina (non abbastanza basso però da non dare dipendenza) il fumatore sia invogliato ad aspirare più in profondità, permettendo alle decine di sostanze cancerogene di penetrare gli strati più profondi del polmone, lo screening viene effettuato tramite diagnostica per immagini.

Dopo le disertazioni dei medici saronnesi ha ripreso la parola Mario Busnelli, ha ha preannunciato altri 4 o 5 appuntamenti con professionisti del settore, tra cui l’incontro con una dietista, anticipato poiché l’argomento riguardante il cibo ha suscitato subbuglio e curiosità tra i presenti.

