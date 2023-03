x x

GERENZANO / UBOLDO – I Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, convenzionati per la gestione del Parco dei Mughetti, intendono offrire ai cittadini la possibilità di svolgere un servizio di volontariato ambientale nel Parco a supporto dell’ufficio operativo.

Al fine di presentare alla cittadinanza i contenuti del progetto di volontariato, verranno organizzati quattro incontri informativi nei Comuni del Parco:



– a Origgio giovedì 09/03 alle 21 nella Sala Consiliare (Via Dante 15);

– a Uboldo lunedì 13/03 alle 21. nella Sala Consiliare (Piazza San Giovanni Bosco 10);

– a Gerenzano giovedì 16/03 alle 21.00 nella il Parco degli Aironi (Via Inglesina 51);

– a Cerro Maggiore mercoledì 22/03 alle 21 nella Sala Consiliare (Via San Carlo 17).



