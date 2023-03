x x

SARONNO – Iniziate lunedì 6 marzo col primo ciack a Uboldo le riprese de “Racconti partigiani, racconti saronnesi” la serie in otto puntate diretta e prodotta da Luciano Silighini Garagnani per Amazon Primevideo dove verranno raccontati alcuni episodi salienti della Resistenza saronnese e varesina.

“Racconteremo attraverso la biografia di molti eroi partigiani la storia di quei cattolici che con la “Resistenza bianca” hanno contribuito alla nostra libertà e che troppo spesso vengono cancellati dai libri di storia” dichiara il regista Silighini.

Il primo episodio dal titolo “Il medico dei ricchi, il dottore dei poveri” è incentrato sulla biografia di Agostino Vanelli, il primo sindaco della Saronno liberata e qui interpretato dall’attore Daniele Marcheggiani.

“Il partigiano Van era l’espressione vivente del messaggio del Vangelo” dichiara il regista “un uomo che non ha esitato a scarificare la propria brillante professione per difendere gli ideali di libertà e che quando visitava i tanti ricchi borghesi presenti in città donava quei soldi agli ancor più tanti poveri che incontrava. Un esempio per tutti di vera vita al servizio dei nostri fratelli più sfortunati”.

Le riprese del primo episodio continueranno tutto il mese di marzo nel territorio saronnese e poi si andrà avanti fino all’estate con le altre 7 puntate della serie. “Il progetto è molto ambizioso perché poi raconteremo in altre tre serie i volti e le storie della lotta partigiana in Liguria, Piemonte ed Emilia” anticipa Silighini.

La pellicola ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Saronno “ringrazio ancora una volta il sindaco Airoldi, l’assessore Succi e il presidente Gilli per aver dimostrato come finalmente in città ci siano persone vicine alla cultura e pronte a supportare il marketing territoriale con fatti concreti. Un vero dono per chi fa col cinema cultura divulgativa. Grazie a nome di tutti gli operatori dello spettacolo che finalmente grazie a questa giunta hanno trovato il giusto spazio in città” conclude Silighini.

(foto archivio)